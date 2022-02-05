أذربيجان: تطعيم 36 الف جرعة من لقاح كورونا في 5 فبراير

باكو، 5 فبراير، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 36 الفا و448 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 5 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 3098 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و2025 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 31 ألفا و325 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 12 مليونا و186 ألف و279 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و245 ألف و925 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و750 ألف و763 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليونين و189 ألف و591 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.