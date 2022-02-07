البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 7 فبراير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 7 فبراير شباط اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0161
أورو EUR 1 1.9494
دولار أسترالي AUD 1 1.2154
روبل بيلاروس BYN 1 0.6559
ريال برازيلي BRL 1 0.3215
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1115
كرون دنماركي DKK 1 0.262
لاري جورجي GEL 1 0.5676
روبي هندي INR 1 0.0227
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2182
دولار كندا CAD 1 1.3422
دينار الكويت KWD 1 5.6183
رينجيت ماليزي MYR 1 0.4069
بيسو المكسيك MXN 1 0.0827
جنيه مصري EGP 1 0.1083
لاي مولدوفا MDL 1 0.0942
كرون النرويج NOK 1 0.1955
زلوتي بولندا PLN 1 0.4292
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0223
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3786
دولار سنغافورة SGD 1 1.266
ريال السعودية SAR 1 0.4531
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1512
دولار تايوان TWD 1 0.0611
ليرة تركيا TRY 1 0.1253
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0602
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1355
كرون التشيك CZK 1 0.0801
يوان الصين CNY 1 0.2672
جنيه إنكلترا GBP 1 2.3128
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5321
كرون السويد SEK 1 0.1874
فرنك سويسرا CHF 1 1.8485
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1418
ليرة لبنان LBP 100 0.1125
ين اليابان JPY 100 1.4797
بيسو تشيلي CLP 100 0.2078
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118
ريال إيران IRR 100 0.004
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