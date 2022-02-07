باكو، 7 فبراير، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 7 فبراير شباط اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0161 أورو EUR 1 1.9494 دولار أسترالي AUD 1 1.2154 روبل بيلاروس BYN 1 0.6559 ريال برازيلي BRL 1 0.3215 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1115 كرون دنماركي DKK 1 0.262 لاري جورجي GEL 1 0.5676 روبي هندي INR 1 0.0227 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2182 دولار كندا CAD 1 1.3422 دينار الكويت KWD 1 5.6183 رينجيت ماليزي MYR 1 0.4069 بيسو المكسيك MXN 1 0.0827 جنيه مصري EGP 1 0.1083 لاي مولدوفا MDL 1 0.0942 كرون النرويج NOK 1 0.1955 زلوتي بولندا PLN 1 0.4292 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0223 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3786 دولار سنغافورة SGD 1 1.266 ريال السعودية SAR 1 0.4531 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1512 دولار تايوان TWD 1 0.0611 ليرة تركيا TRY 1 0.1253 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0602 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1355 كرون التشيك CZK 1 0.0801 يوان الصين CNY 1 0.2672 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3128 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5321 كرون السويد SEK 1 0.1874 فرنك سويسرا CHF 1 1.8485 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1418 ليرة لبنان LBP 100 0.1125 ين اليابان JPY 100 1.4797 بيسو تشيلي CLP 100 0.2078 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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