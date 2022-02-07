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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٧.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:٠٣]

    باكو، 7 فبراير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 7 فبراير شباط اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0161

    أورو EUR 1 1.9494

    دولار أسترالي AUD 1 1.2154

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6559

    ريال برازيلي BRL 1 0.3215

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1115

    كرون دنماركي DKK 1 0.262

    لاري جورجي GEL 1 0.5676

    روبي هندي INR 1 0.0227

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2182

    دولار كندا CAD 1 1.3422

    دينار الكويت KWD 1 5.6183

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.4069

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0827

    جنيه مصري EGP 1 0.1083

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0942

    كرون النرويج NOK 1 0.1955

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4292

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0223

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3786

    دولار سنغافورة SGD 1 1.266

    ريال السعودية SAR 1 0.4531

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1512

    دولار تايوان TWD 1 0.0611

    ليرة تركيا TRY 1 0.1253

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0602

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1355

    كرون التشيك CZK 1 0.0801

    يوان الصين CNY 1 0.2672

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.3128

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5321

    كرون السويد SEK 1 0.1874

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8485

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1418

    ليرة لبنان LBP 100 0.1125

    ين اليابان JPY 100 1.4797

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2078

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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