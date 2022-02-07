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    جدول الجولة الخامسة عشرة بدوري الممتاز لكرة القدم

    ٠٧.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:٤٦]

    باكو، 7 فبراير، أذرتاج

    تنطلق الجولة الخامسة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    وتستغرق الجولة يومي 7-8 فبراير / شباط.

    كشلة باكو – زيرة باكو، الحكام محمدوف وعلييف وإمامي وأقايف، ملعب أي اس كا أرينا، باكو

    نفطجي باكو – قراباغ أغدام، الحكام أومودلو وبايراموف وعلييف وحاجييف، ملعب باكسيل أرينا، باكو

    صباح باكو – غابالا، الحكام مسييف وعبد الله يف ويوسفوف وقربانوف، ملعب بنك رسبوبليكا ارينا، باكو

    صبائل باكو – سومغايت، الحكام حمزة زاده وقولييف ومحمدوف ورجبوف، ملعب أسكو أرينا، باكو

    ت الأندية ل ف ت خ ل/ع ن

    1 قراباغ 14 10 3 1 30-8 33

    2 غابالا 14 7 5 2 23-14 26

    3 نفطجي 14 6 4 4 21-19 22

    4 زيرة 14 6 4 4 22-16 22

    5 صباح 14 5 2 7 20-23 17

    6 كشلة 14 4 2 8 17-24 14

    7 سومغايت 14 3 3 8 9-20 12

    8 صبائل 14 3 1 10 11-29 10

    ويتصدر قائمة الهدافين دافيد لاعب زيرة برصيد 10 اهداف ويتبعه فيليب لاعب قراباغ برصيد 7 اهداف وعبد الزبير وقربانلي لاعبا قراباغ وميكيلس لاعب صباح برصيد 6 اهداف.

     

     

    AZERTAG.AZ :جدول الجولة الخامسة عشرة بدوري الممتاز لكرة القدم
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