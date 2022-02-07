جدول الجولة الخامسة عشرة بدوري الممتاز لكرة القدم
AzerTAg.az
باكو، 7 فبراير، أذرتاج
تنطلق الجولة الخامسة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.
وتستغرق الجولة يومي 7-8 فبراير / شباط.
كشلة باكو – زيرة باكو، الحكام محمدوف وعلييف وإمامي وأقايف، ملعب أي اس كا أرينا، باكو
نفطجي باكو – قراباغ أغدام، الحكام أومودلو وبايراموف وعلييف وحاجييف، ملعب باكسيل أرينا، باكو
صباح باكو – غابالا، الحكام مسييف وعبد الله يف ويوسفوف وقربانوف، ملعب بنك رسبوبليكا ارينا، باكو
صبائل باكو – سومغايت، الحكام حمزة زاده وقولييف ومحمدوف ورجبوف، ملعب أسكو أرينا، باكو
ت الأندية ل ف ت خ ل/ع ن
1 قراباغ 14 10 3 1 30-8 33
2 غابالا 14 7 5 2 23-14 26
3 نفطجي 14 6 4 4 21-19 22
4 زيرة 14 6 4 4 22-16 22
5 صباح 14 5 2 7 20-23 17
6 كشلة 14 4 2 8 17-24 14
7 سومغايت 14 3 3 8 9-20 12
8 صبائل 14 3 1 10 11-29 10
ويتصدر قائمة الهدافين دافيد لاعب زيرة برصيد 10 اهداف ويتبعه فيليب لاعب قراباغ برصيد 7 اهداف وعبد الزبير وقربانلي لاعبا قراباغ وميكيلس لاعب صباح برصيد 6 اهداف.
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك