جدول الجولة الخامسة عشرة بدوري الممتاز لكرة القدم

باكو، 7 فبراير، أذرتاج

تنطلق الجولة الخامسة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

وتستغرق الجولة يومي 7-8 فبراير / شباط.

كشلة باكو – زيرة باكو، الحكام محمدوف وعلييف وإمامي وأقايف، ملعب أي اس كا أرينا، باكو

نفطجي باكو – قراباغ أغدام، الحكام أومودلو وبايراموف وعلييف وحاجييف، ملعب باكسيل أرينا، باكو

صباح باكو – غابالا، الحكام مسييف وعبد الله يف ويوسفوف وقربانوف، ملعب بنك رسبوبليكا ارينا، باكو

صبائل باكو – سومغايت، الحكام حمزة زاده وقولييف ومحمدوف ورجبوف، ملعب أسكو أرينا، باكو

ت الأندية ل ف ت خ ل/ع ن

1 قراباغ 14 10 3 1 30-8 33

2 غابالا 14 7 5 2 23-14 26

3 نفطجي 14 6 4 4 21-19 22

4 زيرة 14 6 4 4 22-16 22

5 صباح 14 5 2 7 20-23 17

6 كشلة 14 4 2 8 17-24 14

7 سومغايت 14 3 3 8 9-20 12

8 صبائل 14 3 1 10 11-29 10

ويتصدر قائمة الهدافين دافيد لاعب زيرة برصيد 10 اهداف ويتبعه فيليب لاعب قراباغ برصيد 7 اهداف وعبد الزبير وقربانلي لاعبا قراباغ وميكيلس لاعب صباح برصيد 6 اهداف.