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    الوزير: مهرجان "تيكنوفست" يزيد من اهتمام شبابنا للتكنولوجيا

    ٠٧.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٥‎٣]

    باكو، 7 فبراير (أذرتاج)

    تنظيم مهرجان "تكنوفست" وهو علامة تركية بحتة في أذربيجان مؤشر على الاخوة والصداقة والشراكة الاستراتيجية.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير التنمية الرقمية والنقل الاذربيجاني رشاد نبييف في مؤتمر صحفي عقد بمناسبة افتتاح مهرجان تكنوفست أذربيجان للفضاء والتكنولوجيا في 7 فبراير.

    قال الوزير ان طائرات "بايرقدار" دون طيار وهي احدى ابطال رئيسيين في الحرب الوطنية التي استغرقت 44 يوما مسببة رئيسية لتوجه الشباب الى دراسة التكنولوجيا.

    سيساهم المهرجان في زيادة اهتمام شبابنا بالتكنولوجيا. سيلعب تكنوفست دورا مهما من حيث التعاون مع صناديق الاستثمار والمرشدين المدعوين الى المهرجان لخدمة الشركات الناشئة التي لها إمكانية الخروج الى الأسواق الدولية، حسبما قاله الوزير نبييف.

     

    AZERTAG.AZ :الوزير: مهرجان "تيكنوفست" يزيد من اهتمام شبابنا للتكنولوجيا
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