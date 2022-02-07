سلجوق بايراقدار: ندعو اخوتنا الاذربيجانيين الى تكنوفست في قارا دنيز في سبتمبر

باكو، 7 فبراير (أذرتاج)

ندعو اخوتنا الأذربيجانيين الى مهرجان "تكنوفست" المخطط تنظيمه في قارا دنيز في سامسون في سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس مجلس مراقبة تكنوفست ورئيس وقف مجموعة تكنولوجيا لتركيا سلجوق بايراقدار في مؤتمر صحفي عقد في 7 فبراير بمناسبة مهرجان تكنوفست أذربيجان للفضاء والتكنولوجيا.

أكد على وجوب امتلاك صناعة الدفاع الوطني لاستمرارية الاستقلال. رأينا خير دليل على هذا في قيام طائرات "بايراقدار" بمكافحة الإرهاب في تركيا ونشاطها في الحرب القراباغية. "اناشد هنا الشباب الاذربيجانيين وادعوهم لتشكيل فريق لهم والانضمام الى المهرجان. ليكون لكم ايضا دور في تشكل أذربيجان القوية في المستقبل."