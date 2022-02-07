 أذربيجان: 7474 إصابة و25 وفاة من كورونا في 6 فبراير

باكو، 7 فبراير، (أذرتاج)

سجلت إصابة 7474 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 4840 مصاب هذا المرض وتوفي 25 مصابا بالفيروس خلال 6 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 698 ألف و654 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 646 ألف و378 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 8871 مريض منهم ويستمر علاج 43 ألفا و404 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 19 ألفا و43 فحصا طبيا فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و267 ألف و457 فحص طبي.