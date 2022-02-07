لجنة الدولة: 8 جنود أرمن سلموا الى أرمينيا

باكو، 7 فبراير، أذرتاج

قالت لجنة الدولة لشؤون الأسراء والمفقودين والرهائن في بيان إن جمهورية أذربيجان سلمت 8 جنود أرمن الى أرمينيا 7 فبراير شباط اليوم بالاسترشاد بمبادئ الإنسانية موضحة أن بعضهم هم الجنود المعتقلون خلال التصدي للاستفزاز الذي ارتكبته قوات أرمينيا 16 نوفمبر عام 2021م في حدود البلد بمحافظة كلبجار.

وأكدت اللجنة في البيان على أن أرمينيا يجب عليها مقابل ذلك أن تحيط أذربيجان علما بمعلومات حول مواوطني أذربيجان من المدنيين والمجندين ممن يعقتد أنهم لقوا مصرعهم على يد قوات أرمينيا خلال الحرب الارمينية الأذربيجانية الاولى وأن يواروا الثرى لدى مقابر جماعية وكذلك أماكن المقابر الجماعية الأخرى من هذا القبيل.