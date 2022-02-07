أذربيجان: تطعيم 32 الف جرعة من لقاح كورونا في 6 فبراير

باكو، 7 فبراير، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 32 الفا و276 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 6 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 2457 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و1632 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 28 ألفا و187 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 12 مليونا و218 ألف و555 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و248 ألف و382 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و752 ألف و395 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليونين و217 ألف و781 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.