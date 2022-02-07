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    اسعار النفط في الاسواق العالمية

    ٠٧.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٨]

    باكو، 7 فبراير، (أذرتاج)

    تغير سعر برميل النفط بمختلف الاتجاهات في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 93.54 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعها 0.27 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 92.03 دولارا في بورصة لندن بعد انخفاضها قدر 0.28 دولارا.

     

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