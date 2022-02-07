أذربيجان: 4680 إصابة و27 وفاة من كورونا في 7 فبراير

باكو، 7 فبراير، (أذرتاج)

سجلت إصابة 4680 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 2134 مصاب هذا المرض وتوفي 27 مصابا بالفيروس خلال 7 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 703 ألف و334 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 648 ألف و512 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 8898 مريض منهم ويستمر علاج 45 ألفا و924 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 11 ألفا و442 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و278 ألف و899 فحص طبي.