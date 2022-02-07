أذربيجان: تطعيم 12 مليونا و218 ألف و614 جرعة من لقاح كورونا في 7 فبراير

باكو، 8 فبراير، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 59 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 7 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن شخصا تلقى الجرعة ضمن المرحلة الاولى و58 شخصا الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 12 مليونا و218 ألف و614 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و248 ألف و383 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و752 ألف و395 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليونين و217 ألف و836 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.