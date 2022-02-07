وزير الخارجية الاذربيجاني يلتقي امين عام منظمة الدول التركية

باكو، 7 فبراير (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في 7 فبراير مع باغداد امرييف امين عام منظمة الدول التركية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوزير بايراموف قال ان أذربيجان تبدي أهمية كبيرة للتعاون مع منظمة الدول التركية مشيدا بنشاط امانة المجلس التركي. أحاط الوزير الجانب المقابل علما بالوضع الحالي في المنطقة متحدثا عن أعمال إعادة الإعمار والبناء في الأراضي المحررة من الاحتلال. أشار الى أهمية مشاركة البلدان الأعضاء في منظمة الدول التركية في عملية إعادة بناء البنية التحتية في الأراضي المحررة.

استذكر امرييف بكل امتنان نشاط ودعم أذربيجان لمنظمة الدول التركية. كذلك تحدث عن آفاق التعاون بين منظمة الدول التركية والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى.

كما جرت في اللقاء مناقشات حول المسائل المطروحة في اجندة منظمة الدول المستقلة واللقاءات والفعاليات المخطط انعقادها في الأشهر القادمة.