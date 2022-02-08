زيادة الإنتاج الزراعي في غابالا

غابالا، 8 فبراير، أذرتاج

قالت هيئة إحصاء غابالا في بيان إن قيمة الإنتاج والخدمات في اقتصاد المحافظة الرئيسي خلال العام الماضي بلغت 334 مليون و5ر112 الف مانات موضحة أن 8ر74 في المائة من المنتجات والخدمات كانت من قسط الإنتاج و2ر25 في المائة من حصة مجالات الخدمة.

وأضافت أن فترة يناير – ديسمبر العام السابق شهدت الإنتاج الصناعي بقيمة 3ر104 مليون مانات والإنتاج الزراعي بقيمة 105 مليون مانات بجانب قيمة الاعمال الانشائية البالغة 7ر40 مليون مانات مشيرة الى زيادة حجم الإنتاج الزراعي بنسبة 4ر1 في المائة قياسا الى العام السابق.