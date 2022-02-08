الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محطة "ياشما" الفرعية بطاقة 330 كيلوفولت
AzerTAg.az
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:١٨]
ياشما، خيزي، 8 فبراير، أذرتاج
شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في حفل افتتاح محطة "ياشما" الفرعية بطاقة 330/220/110/10 كيلو فولت ذات الأهمية الاستراتيجية الدولية.
أحاط رئيس شركة أذر اينيرجي بابا رضايف رئيس الدولة علما بالاعمال المنجزة.
شغل الرئيس إلهام علييف المحطة الفرعية.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٤.٠٢.٢٠٢٢ [٢٠:٥٠]
٠٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٠١]
٠٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:١٠]
٠٧.٠٢.٢٠٢٢ [٢٢:٣١]
٠٧.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٤١]
٠٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٠١]
٠٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٢٥]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:١٥]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٤٤]
٠٥.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٤٧]
٠٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٥٨]
٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٠٨]
٠٥.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٢٥]
٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٨:١٠]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٣٩]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٢٨]
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٥]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٧:٠١]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٥:٣٨]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٥٢]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٤٤]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:١٩]
٠٧.٠٢.٢٠٢٢ [١٩:٢٦]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:١٦]
٠٧.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٥]
٠٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٢١]
٠٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٨]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٣١]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:٥٩]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٠٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك