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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محطة "ياشما" الفرعية بطاقة 330 كيلوفولت

    ٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:١٨]

     

    ياشما، خيزي، 8 فبراير، أذرتاج

    شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في حفل افتتاح محطة "ياشما" الفرعية بطاقة 330/220/110/10 كيلو فولت ذات الأهمية الاستراتيجية الدولية.

    أحاط رئيس شركة أذر اينيرجي بابا رضايف رئيس الدولة علما بالاعمال المنجزة.

    شغل الرئيس إلهام علييف المحطة الفرعية.

     

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محطة "ياشما" الفرعية بطاقة 330 كيلوفولت
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    الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محطة "ياشما" الفرعية بطاقة 330 كيلوفولت الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محطة "ياشما" الفرعية بطاقة 330 كيلوفولت الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محطة "ياشما" الفرعية بطاقة 330 كيلوفولت الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محطة "ياشما" الفرعية بطاقة 330 كيلوفولت الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محطة "ياشما" الفرعية بطاقة 330 كيلوفولت الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محطة "ياشما" الفرعية بطاقة 330 كيلوفولت الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محطة "ياشما" الفرعية بطاقة 330 كيلوفولت الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محطة "ياشما" الفرعية بطاقة 330 كيلوفولت الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محطة "ياشما" الفرعية بطاقة 330 كيلوفولت الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محطة "ياشما" الفرعية بطاقة 330 كيلوفولت الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محطة "ياشما" الفرعية بطاقة 330 كيلوفولت الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محطة "ياشما" الفرعية بطاقة 330 كيلوفولت الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محطة "ياشما" الفرعية بطاقة 330 كيلوفولت الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محطة "ياشما" الفرعية بطاقة 330 كيلوفولت الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محطة "ياشما" الفرعية بطاقة 330 كيلوفولت الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محطة "ياشما" الفرعية بطاقة 330 كيلوفولت الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محطة "ياشما" الفرعية بطاقة 330 كيلوفولت الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محطة "ياشما" الفرعية بطاقة 330 كيلوفولت الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محطة "ياشما" الفرعية بطاقة 330 كيلوفولت الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محطة "ياشما" الفرعية بطاقة 330 كيلوفولت الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محطة "ياشما" الفرعية بطاقة 330 كيلوفولت