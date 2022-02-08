ياشما، خيزي، 8 فبراير، أذرتاج شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في حفل افتتاح محطة "ياشما" الفرعية بطاقة 330/220/110/10 كيلو فولت ذات الأهمية الاستراتيجية الدولية. أحاط رئيس شركة أذر اينيرجي بابا رضايف رئيس الدولة علما بالاعمال المنجزة. شغل الرئيس إلهام علييف المحطة الفرعية.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محطة "ياشما" الفرعية بطاقة 330 كيلوفولت

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