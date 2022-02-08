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    برميل من "آذري لايت" يباع 99.14 دولار

    ٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:١٥‎]

    باكو، 8 فبراير، (اذرتاج)

    انخفض سعر النفط الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 99.14 دولارا بعد انخفاضه 0.16 دولار.

    يذكر انه تم بيع برميل النفط الأذربيجاني آخر مرة في 18 سبتمبر من عام 2014 بسعر 99.54 دولارا.

    وصل أقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني الى 99.30 دولار في 5 فبراير من العام الجاري.

     

    AZERTAG.AZ :برميل من "آذري لايت" يباع 99.14 دولار
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