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    ارتفاع حالة الاصابة بكوفيد 19 في العالم الى اكثر من 394 مليون شخص

    ٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:١٩]

    باكو، 8 فبراير، (اذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة بكوفيد 19 في العالم الى أكثر من 394 مليون شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "worldometers.info" على الإنترنت أن حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 ارتفعت الى 5.73 مليون شخص.

    تم تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة (75 مليونا و725 ألف و243 شخص) وحالات الوفيات من المرض (893.870) في الولايات المتحدة الامريكية حتى الآن.

    يذكر انه بدأت الإصابة بالفيروس التاجي تنتشر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.

     

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حالة الاصابة بكوفيد 19 في العالم الى اكثر من 394 مليون شخص
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