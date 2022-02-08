كشلة يخسر أمام زيرة ضيفه بهدف الحمداوي

باكو، 8 فبراير، أذرتاج

خسر كشلة باكو أمام زيرة باكو ضيفه بهدف دون رد في الجولة الخامسة عشرة بدوري الممتاز الاذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

وأدار المباراة المنظمة على ملعب أي اس كا ارينا بالعاصمة باكو الحكم محمدوف أمام 400 مشجع.

وسجل هدف الضيف اليتيم محمد الحمداوي د45.

وعاقب الحكم 6 لاعبين من صاحب الأرض ولاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم فيما طرد لاعبا من كشلة بالبطاقة الحمراء د39.

وما أضاف الحكم وقتا بدل الضائع الى الشوط الأول فيما أضاف 4 دقائق الى الفترة الثانية.

وبهذه النتيجة ظل الناديان بموقعهما زيرة ثالثا برصيد 25 نقطة وكشلة سادسا برصيد 14 نقطة.