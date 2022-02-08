نفطجي باكو يخسر أمام قراباغ أغدام ضيفه

باكو، 8 فبراير، أذرتاج

خسر نفطجي باكو أمام قراباغ أغدام ضيفه بهدف مقابل هدفين في الجولة الخامسة عشرة بدوري الممتاز الاذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

وأدار المباراة المنظمة على ملعب باكسيل ارينا بالعاصمة باكو الحكم أومودلو أمام 3500 مشجع.

وسجل هدفي الضيف كادي د25 ود62 ورد عليهما مرد د81.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من صاحب الأرض ومثلهم من الضيف بالبطاقة الصفراء عن الاحتجاج على قرار الحكم وتصرف غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة.

وأضاف الحكم دقيقة بدل الوقت الضائع الى الفترة الأولى و6 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة ما زال قراباغ يتصدر الترتيب برصيد 36 نقطة واستقر نفطجي رابعا برصيد 22 نقطة.