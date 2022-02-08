أذربيجان: 7032 إصابة و22 وفاة من كورونا في 8 فبراير

باكو، 8 فبراير، (أذرتاج)

سجلت إصابة 7032 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 5285 مصاب هذا المرض وتوفي 22 مصابا بالفيروس خلال 8 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 710 ألف و366 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 653 ألف و797 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 8920 مريض منهم ويستمر علاج 47 ألفا و649 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 17 ألفا و889 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و296 ألف و788 فحص طبي.