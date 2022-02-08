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    أذربيجان: تطعيم اكثر من 43 الف جرعة من لقاح كورونا في 8 فبراير

    ٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٥‎٢]

    باكو، 8 فبراير، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 43 الفا و126 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 8 فبراير.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 3652 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و2204 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 37 ألفا و270 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

    ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 12 مليونا و261 ألف و740 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و252 ألف و35 شخصا تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و754 ألف و599 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليونين و255 ألف و106 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم اكثر من 43 الف جرعة من لقاح كورونا في 8 فبراير
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