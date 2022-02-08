باكو، 8 فبراير، (أذرتاج) قام رئيس مؤسسة الحماية الاجتماعية التركية جودت جيلان والوفد المرافق له بزيارة عمل الى اذربيجان. افادت وكالة اذرتاج ان اليوم التقى رئيس هيئة الادارة للوكالة الحكومية للتأمين الطبي الإجباري زاور علييف مع رئيس مؤسسة الحماية الاجتماعية التركية جودت جيلان والوفد المرافق له وسفير الجمهورية التركية لدى أذربيجان جاهد باغجي. ويضم الوفد جوكحان تونا أوزتورك رئيس الادارة العامة للتأمين الطبي العام في مؤسسة الحماية الاجتماعية التركية وأيوب صبري تيزكان رئيس إدارة الخدمات الصحية بالقسم وتولقا بال ويوسف دميرجي خبيري الحماية الاجتماعية.

AZERTAG.AZ : ممثلو مؤسسة الحماية الاجتماعية التركية يزورون أذربيجان

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