بحث توسيع التعاون العسكري الاذربيجاني التركي

باكو، 8 فبراير، (أذرتاج)

التقى وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف اليوم مع وفد برئاسة نائب وزير الدفاع الوطني التركي محسن ديري، وذلك على هامش زيارته إلى بلادنا.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان وزير الدفاع الاذربيجاني ذاكر حسنوف رحب بالضيوف وشدد على أن التعاون العسكري بين أذربيجان وتركيا يتطور بشكل مطرد.

أشار الوزير الى أن العلاقات الصادقة بين رئيسي البلدين كان لها تأثير إيجابي على التعاون العسكري وقال إن التحالف الاستراتيجي يقوم على أساس العلاقات الودية والأخوية.

وشدد نائب وزير الدفاع الوطني التركي محسن ديري على أهمية مثل هذه اللقاءات من حيث توسيع التعاون المتبادل.

تبادل الجانبان الآراء حول مشاركة مركبات وجنود القوات الجوية الأذربيجانية في مهرجان "تكنوفست 2022" الذي سيعقد في باكو.

في النهاية، تمت مناقشة آفاق تطوير التعاون الأذربيجاني التركي، بما في ذلك إنشاء مجموعات عمل مشتركة في المجال العسكري التقني وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.