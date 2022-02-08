وزير الخارجية المولدوفي يزور أذربيجان

باكو، 8 فبراير (أذرتاج)

أعلن نائب رئيس الوزراء المولدوفي وزير الخارجية والتكامل الأوروبي نيكو بوبيسكو برنامج زيارته الرسمية الى أذربيجان.

والهدف من الزيارة المقررة في 10-8 فبراير هو تعزيز العلاقات بين أذربيجان ومولدوفا ولاسيما التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة في سياق الأهمية الاستراتيجية لممر الغاز الجنوبي، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية والتكامل الأوروبي في مولدوفا.