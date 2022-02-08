رستم قاسمي: جسر مخطط إنشاؤه على نهر استاراتشاي سيغير خريطة الترانزيت في المنطقة

باكو، 8 فبراير (أذرتاج)

يكسب الجسر الذي يخطط إنشاؤه على نهر استاراتشاي طابعا استراتيجيا وسيغير خريطة الترانزيت في المنطقة.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات كتبها وزير الطرق وبناء المدن الإيراني رستم قاسمي في حسابه في تويتر.

كما قال ان هذا الجسر سيربط إيران وأذربيجان بروسيا، وجنوب القوقاز بأوروبا الشرقية بريا. سيساهم هذا الجسر في زيادة إمكانيات الترانزيت بين جمهورية أذربيجان وإيران وعمليات التصدير والاستيراد وحجم التبادل التجاري.

لفت الوزير الإيراني الى ان إيران ستستفيد من ممار عبور الترانزيت ولا يفرض أي قيود عليها.