رستم قاسمي: جسر مخطط إنشاؤه على نهر استاراتشاي سيغير خريطة الترانزيت في المنطقة
AzerTAg.az
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [٢١:٣٥]
باكو، 8 فبراير (أذرتاج)
يكسب الجسر الذي يخطط إنشاؤه على نهر استاراتشاي طابعا استراتيجيا وسيغير خريطة الترانزيت في المنطقة.
أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات كتبها وزير الطرق وبناء المدن الإيراني رستم قاسمي في حسابه في تويتر.
كما قال ان هذا الجسر سيربط إيران وأذربيجان بروسيا، وجنوب القوقاز بأوروبا الشرقية بريا. سيساهم هذا الجسر في زيادة إمكانيات الترانزيت بين جمهورية أذربيجان وإيران وعمليات التصدير والاستيراد وحجم التبادل التجاري.
لفت الوزير الإيراني الى ان إيران ستستفيد من ممار عبور الترانزيت ولا يفرض أي قيود عليها.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [٢١:٥٧]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:٠٢]
٠٧.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:٠٣]
٠٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:٤٥]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [٢١:٤٦]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [٢١:٤٠]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [٢١:٢٣]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [٢١:٥٧]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [٢١:٣٥]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:١٥]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [٢١:٢٤]
٠٥.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٤٧]
٠٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٥٨]
٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٠٨]
٠٥.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٢٥]
٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٨:١٠]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٣٩]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٢٨]
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٥]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٧:٠١]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٥:٣٨]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٩:١٨]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٥٢]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٤٤]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:١٩]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:١٦]
٠٧.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٥]
٠٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٢١]
٠٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٨]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٣١]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:٥٩]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٠٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك