الناتو تنظم دورة تدريب في الاكاديمية العسكرية للقوات المسلحة الأذربيجانية
AzerTAg.az
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [٢١:٤٠]
باكو، 8 فبراير (أذرتاج)
في إطار برنامج التعاون للشراكة الفردية بين وزارة الدفاع الأذربيجانية والناتو لسنة 2022، تنظم في الأكاديمية العسكرية للقوات المسلحة الأذربيجانية دورة تدريب في موضوع تدابير مكافحة عبوات ناسفة يدوية الصنع (C-IED).
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان فريق التدريب المتجول التابع لقيادة القوات الموحدة للناتو الواقعة في مدينة برونسوم يقدم عروضا عن المجالات المختلفة المتعلقة بالنشاط المشترك اثناء تدابير مكافحة عبوات ناسفة يدوية الصنع. كذلك نظمت تمرينات ميدانية.
ستستمر دورة التدريب حتى 11 فبراير.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٩:٣٣]
٠١.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٥١]
٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٢١]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [٢١:٤٦]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [٢١:٤٠]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [٢١:٢٣]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [٢١:٥٧]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [٢١:٣٥]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:١٥]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [٢١:٢٤]
٠٥.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٤٧]
٠٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٥٨]
٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٠٨]
٠٥.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٢٥]
٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٨:١٠]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٣٩]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٢٨]
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٥]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٧:٠١]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٥:٣٨]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٩:١٨]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٥٢]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٤٤]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:١٩]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:١٦]
٠٧.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٥]
٠٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٢١]
٠٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٨]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٣١]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:٥٩]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٠٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك