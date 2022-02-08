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    اشهار كتاب "استراتيجية إدارة الحرب الحديثة: الحرب الآذرية – الأرمينية الثالثة 2020م" في الأردن

    ٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [٢١:٤٦]

    باكو، 8 فبراير (أذرتاج)

    جرت اليوم في مقر سفارة جمهورية أذربيجان في عمان مراسم إشهار كتاب بعنوان (استراتيجية إدارة الحرب الحديثة : الحرب الآذرية – الأرمينية الثالثة 2020م "اقليم ناغورني كارباخ") من تاليف عزام حسين يوسف الشويات.

    واشاد السفير ايلدار سليموف سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة الأردنية الهاشمية بجهود الكاتب المتميزة لاسيما وأن هذا الكتاب يركز باهتمام على القضية الاذربيجانية الوطنية ويتضمن تجسيدا بارزا للاستراتيجية السياسية والعسكرية الأذربيجانية الحكيمة في إدارتها لاستعادة أراضيها المحتلة ، وكذلك يشكل هذا الكتاب أهمية كبيرة على صعيد تنمية وإثراء المعرفة والإلمام بالقضية الاذربيجانية الوطنية لدى القراء العرب وليس الأردنيين فقط ، خاصة وأنه ينمي ويعزز المعرفة لديهم في المجال الاستراتيجي والعسكري.

    وتطرق السفير إلى تاريخ النزاع الأذربيجاني الأرميني حول قضية كارباخ الجبلية وشدد على أن الجانب الأذربيجاني كان دائما يتمسك بمبدأ تسوية النزاع بالطرق السلمية .

    على هامش هذا اللقاء تحدث السفير عن العلاقات الأذربيجانية والأردنية القائمة بين البلدين وقدم بعض المعلومات والمخططات التي تسعى السفارة حاليا لتنفيذها لأجل تحقيق الاهداف المرجوة على صعيد تنمية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين على مختلف المجالات التجارية، الثقافية، والسياحية،

    كما تمنى السفير للكاتب بالمزيد من التوفيق ودوام الاستقرار والأمن للمملكة الأردنية الهاشمية ولشعبها الكريم .

    AZERTAG.AZ :اشهار كتاب "استراتيجية إدارة الحرب الحديثة: الحرب الآذرية – الأرمينية الثالثة 2020م" في الأردن
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    اشهار كتاب "استراتيجية إدارة الحرب الحديثة: الحرب الآذرية – الأرمينية الثالثة 2020م" في الأردن اشهار كتاب "استراتيجية إدارة الحرب الحديثة: الحرب الآذرية – الأرمينية الثالثة 2020م" في الأردن