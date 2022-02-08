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    مناقشات حول تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة الثامنة لمجلس التعاون التركي

    ٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [٢١:٥‎٧]

    باكو، 8 فبراير (أذرتاج)

    التقى وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف امين عام منظمة الدول التركية باغداد امرييف.

    قال الوزير ان الطرفين اجرا مناقشات حول تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع القمة الثامنة لمجلس تعاون الدول التركية وحول تطوير التعاون في اطار المنظمة، حسبما أفادت وكالة اذرتاج.

    AZERTAG.AZ :مناقشات حول تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة الثامنة لمجلس التعاون التركي
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