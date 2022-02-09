بحث آفاق العلاقات بين أذربيجان والمملكة العربية السعودية في الرياض

باكو، 9 فبراير (أذرتاج)

استقبل المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي شاهين عبداللايف سفير جمهورية اذربيجان في البلد.

أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين ناقشا في اللقاء آفاق العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة بين أذربيجان والمملكة العربية السعودية.

كذلك لفت الطرفان الى ارتقاء مستوى التعاون بين البلدين الى مرحلة جديدة في الآونة الأخيرة. قيل ان ما يدل على المزيد من تعزيز العلاقات بين البلدين انعقاد الاجتماع السادس للجنة الحكومية الأذربيجانية السعودية المشتركة للتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والثقافة والرياضة والشباب في 15 ديسمبر العام الماضي، وحفل إرساء حجر الأساس لمحطة خيزي ابشيرون لطاقة الرياح بقوة 240 ميجاوات التي تنشئها شركة "آكوا باور" السعودية بحضور الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 13 يناير.