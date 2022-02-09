تدشين 5 مستشفيات جديدة أخرى في الأراضي المحررة من الاحتلال

باكو، 9 فبراير (أذرتاج)

سيزيد عدد المستشفيات الجديدة الأخرى التي يتم تركيبها بالهياكل المعدنية الجاهزة في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني ليصل الى 6 مستشفيات.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس إدارة التحليل الاستراتيجي لوكالة التأمين الطبي الالزامي اراز نسيروف.

أشار نسيروف الى تدشين مستشفى جديد من هذا النوع في شوشا معلنا ان مستشفيات جديدة أخرى سيتم تدشينها في قوبادلي وزنكيلان وجبرايل واغدام وكلبجار أيضا. يجري عمل التوثيق بهذا الصدد.