باكو، 9 فبراير، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 9 فبراير شباط. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0161 أورو EUR 1 1.9426 دولار أسترالي AUD 1 1.2184 روبل بلاروس BYN 1 0.661 ريال برازيلي BRL 1 0.3232 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1109 كرون دنماركي DKK 1 0.261 لاري جورجي GEL 1 0.5812 روبي هندي INR 1 0.0227 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2181 دولار كندا CAD 1 1.3393 دينار الكويت KWD 1 5.6249 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4061 بيسو المكسيك MXN 1 0.0826 جنيه مصري EGP 1 0.1082 لاي مولدوفا MDL 1 0.0949 كرون النرويج NOK 1 0.1928 زلوتي بولندا PLN 1 0.429 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0227 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3862 دولار سنغافورة SGD 1 1.2649 ريال السعودية SAR 1 0.4531 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1512 دولار تايوان TWD 1 0.0611 ليرة تركيا TRY 1 0.1253 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0608 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1325 كرون التشيك CZK 1 0.0801 يوان الصين CNY 1 0.2672 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3048 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.53 كرون السويد SEK 1 0.1861 فرنك سويسرا CHF 1 1.8385 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1421 ليرة لبنان LBP 100 0.1126 ين اليابان JPY 100 1.4723 بيسو تشيلي CLP 100 0.2054 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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