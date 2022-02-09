البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 9 فبراير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 9 فبراير شباط.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0161
أورو EUR 1 1.9426
دولار أسترالي AUD 1 1.2184
روبل بلاروس BYN 1 0.661
ريال برازيلي BRL 1 0.3232
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1109
كرون دنماركي DKK 1 0.261
لاري جورجي GEL 1 0.5812
روبي هندي INR 1 0.0227
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2181
دولار كندا CAD 1 1.3393
دينار الكويت KWD 1 5.6249
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4061
بيسو المكسيك MXN 1 0.0826
جنيه مصري EGP 1 0.1082
لاي مولدوفا MDL 1 0.0949
كرون النرويج NOK 1 0.1928
زلوتي بولندا PLN 1 0.429
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0227
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3862
دولار سنغافورة SGD 1 1.2649
ريال السعودية SAR 1 0.4531
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1512
دولار تايوان TWD 1 0.0611
ليرة تركيا TRY 1 0.1253
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0608
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1325
كرون التشيك CZK 1 0.0801
يوان الصين CNY 1 0.2672
جنيه إنكلترا GBP 1 2.3048
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.53
كرون السويد SEK 1 0.1861
فرنك سويسرا CHF 1 1.8385
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1421
ليرة لبنان LBP 100 0.1126
ين اليابان JPY 100 1.4723
بيسو تشيلي CLP 100 0.2054
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118
ريال إيران IRR 100 0.004
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