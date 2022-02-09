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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٩.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٢٩]

    باكو، 9 فبراير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 9 فبراير شباط.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0161

    أورو EUR 1 1.9426

    دولار أسترالي AUD 1 1.2184

    روبل بلاروس BYN 1 0.661

    ريال برازيلي BRL 1 0.3232

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1109

    كرون دنماركي DKK 1 0.261

    لاري جورجي GEL 1 0.5812

    روبي هندي INR 1 0.0227

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2181

    دولار كندا CAD 1 1.3393

    دينار الكويت KWD 1 5.6249

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4061

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0826

    جنيه مصري EGP 1 0.1082

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0949

    كرون النرويج NOK 1 0.1928

    زلوتي بولندا PLN 1 0.429

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0227

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3862

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2649

    ريال السعودية SAR 1 0.4531

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1512

    دولار تايوان TWD 1 0.0611

    ليرة تركيا TRY 1 0.1253

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0608

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1325

    كرون التشيك CZK 1 0.0801

    يوان الصين CNY 1 0.2672

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.3048

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.53

    كرون السويد SEK 1 0.1861

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8385

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1421

    ليرة لبنان LBP 100 0.1126

    ين اليابان JPY 100 1.4723

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2054

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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