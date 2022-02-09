باكو، 9 فبراير، أذرتاج عقد 9 فبراير اليوم اجتماع عام سنوي للاتحاد الأذربيجاني للملاكمة بمقر وزارة الشباب والرياضة. وجرى على هامش الاجتماع العام السنوي انتخاب وزير العمل والضمان الاجتماعي ساحل بابايف رئيسا للاتحاد الأذربيجاني للملاكمة. كما انتخب الحاضرون نائبين لرئيس الاتحاد وعضوين لمجلس الادارة.

AZERTAG.AZ : وزير العمل والضمان الاجتماعي ينتخب رئيسا للاتحاد الأذربيجاني للملاكمة

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