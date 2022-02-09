تدشين قاعدة عسكرية جديدة في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني

باكو، 9 فبراير (أذرتاج)

تفقد وزير الدفاع الجنرال ذاكر حسنوف والقياديون الآخرون في الوزارة في 9 فبراير الظروف المهيأة في القاعدة العسكرية الجديدة في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني.

قيل ان القاعدة العسكرية مزودة بكل المستلزمات والمعدات اللازمة. فيها مطعم ومقر وثكنة وغرف للأسلحة والغرف الخدمية والمعيشية والحمامات ونقطة طبية.

الى جانب ذلك، أنشئ ميدان رياضي لقضاء العسكريين اوقاتهم.