أذربيجان: 7779 إصابة و28 وفاة من كورونا في 9 فبراير

باكو، 9 فبراير، (أذرتاج)

سجلت إصابة 7779 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 6315 مصاب هذا المرض وتوفي 28 مصابا بالفيروس خلال 9 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 718 ألف و145 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 660 ألف و112 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 8948 مريض منهم ويستمر علاج 49 ألفا و85 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 19 ألفا و314 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و316 ألف و102 فحص طبي.