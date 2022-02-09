أذربيجان: تطعيم اكثر من 44 ألف جرعة من لقاح كورونا في 9 فبراير

باكو، 9 فبراير، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 44 الفا و505 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 9 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 3438 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و2165 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 38 ألفا و902 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 12 مليونا و306 ألف و245 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و255 ألف و473 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و756 ألف و764 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليونين و294 ألف و8 أشخاص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.