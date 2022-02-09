باكو، 9 فبراير، (أذرتاج) تؤتي الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الإمكانات الصناعية لأذربيجان ثمارها الإيجابية. افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف. قال الوزير إنه خلال عام 2021 تسارع معدل نمو إنتاج العديد من المنتجات في صناعة المعالجة.

AZERTAG.AZ : وزير الاقتصاد: تسارع معدل نمو إنتاج العديد من المنتجات في صناعة المعالجة خلال عام 2021

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