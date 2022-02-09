صبائل يتعادل مع سومغايت

باكو، 9 فبراير، أذرتاج

تعادل صبائل باكو مع سومغايت ضيفه بهدف مقابل مثله في الجولة الخامسة عشرة بدوري الممتاز الاذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

وأدار المباراة المنظمة على ملعب أسكو ارينا بالعاصمة باكو الحكم حمزة زاده أمام 350 مشجع.

وفتح الحساب شيمكوس د17 لصالح صاحب الارض وأدرك الضيف التعادل من قدم اراقو د65 مرماه.

وعاقب الحكم لاعبا من صاحب الارض و4 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

واضاف الحكم دقيقة بدل الوقت الضائع الى الفترة الاولى و3 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا التعادل ما تغير موقعا الناديين حيث سومغايت سابعا برصيد 13 نقطة وصبائل ثامنا أخيرا برصيد 11 نقطة.