صباح يتغلب على غابالا بثلاثة دون رد

باكو، 9 فبراير، أذرتاج

تغلب صباح باكو على غابالا ضيفه بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الخامسة عشرة بدوري الممتاز الاذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

وأدار المباراة المنظمة على ملعب بنك رسبوبليكا ارينا بالعاصمة باكو الحكم مسييف أمام 300 مشجع.

وسجل اهداف صاحب الارض ميكيلس د38 وكامارا د41 وخوليو سيزار د76.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من صاحب الارض ولاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

واضاف الحكم 5 دقائق بدل الضائع الى الشوط الاول و4 دقائق الى الفترة الثانية.

وارتفع صباح بهذا الفوز الى المركز الخامس برصيد 20 نقطة فيما ظل غابالا ثانيا برصيد 26 نقطة.