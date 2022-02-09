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    سوكار: زيادة إنتاج منتجات البوليمر بنسبة 44 % في العام الماضي

    ٠٩.٠٢.٢٠٢٢ [١٩:٠٧]

    باكو، 9 فبراير، (أذرتاج)

    زادت شركة "سوكار بوليمر" حجم الإنتاج والصادرات.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن شركة "سوكار" ان إنتاج منتجات البوليمر في عام 2020 بلغ 142.57 ألف طن وارتفع هذا الرقم خلال العام الماضي إلى 205.2 ألف طن، وهذا يعني زيادة بنسبة 44 في المائة.

    يذكر أنه خلال الجائحة، بدأت شركة "سوكار بوليمر" تصنيع منتجات البوليمر المستخدمة في إنتاج الأقنعة الواقية.

    AZERTAG.AZ :سوكار: زيادة إنتاج منتجات البوليمر بنسبة 44 % في العام الماضي
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