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    سلجوق بايراكتار يزور حديقة غنائم الحرب

    ٠٩.٠٢.٢٠٢٢ [٢١:٠٣]

    باكو، 9 فبراير، (أذرتاج)

    قام المدير الفني لشركة "بايكار" ورئيس هيئة الادارة "تكنوفست" سلجوق بايراقدار بزيارة إلى حديقة غنائم الحرب.

    افادت وكالة اذرتاج ان سلجوق بايراقدار كتب هذا في حسابه في تويتر.

    وجاء في تغريدته: "قمنا بزيارة الى حديقة غنائم الحرب حيث تم استعراض المعدات العسكرية التي تم الاستيلاء عليها خلال حرب قاراباغ. ونتذكر بهذه المناسبة مرة أخرى مهندسي النصر وجميع شهدائنا وقدامى المحاربين بامتنان. نحمد ربنا على النصر".

    AZERTAG.AZ :سلجوق بايراكتار يزور حديقة غنائم الحرب
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    سلجوق بايراكتار يزور حديقة غنائم الحرب سلجوق بايراكتار يزور حديقة غنائم الحرب سلجوق بايراكتار يزور حديقة غنائم الحرب سلجوق بايراكتار يزور حديقة غنائم الحرب سلجوق بايراكتار يزور حديقة غنائم الحرب