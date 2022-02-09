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    باكو تستضيف معرض "Caspian Agro 2022"

    ٠٩.٠٢.٢٠٢٢ [٢١:٥‎٧]

    باكو، 9 فبراير، (أذرتاج)

    ستستضيف باكو "Caspian Agro 2022" الدولي الخامس عشر للزراعة لأذربيجان في مركز إكسبو باكو في الفترة من 18 إلى 20 مايو.

    افادت وكالة اذرتاج انه ستشارك في المعرض شركات من أذربيجان والولايات المتحدة وجورجيا وهولندا وإسبانيا وإسرائيل وإيطاليا وروسيا وتركيا وأوكرانيا.

    كانت الابتكارات في مختلف مجالات الزراعة جزءا لا يتجزأ من المعرض وهذا العام ليس استثناء.

    سيغطي معرض "Caspian Agro 2022" التكنولوجيا العالية التي يتضمن أقساما مثل "القرية الذكية" و"إنترنت في الأشياء" و"الذكاء الاصطناعي" و"خدمات تكنولوجيا المعلومات" و"المركبات الجوية بدون طيار (الطائرات مسيرة)" و"مجمعات الروبوتات". وستتم مناقشة التقنيات المبتكرة في مجال الزراعة وعقد اجتماعات عمل بين رواد الأعمال والمشاركين خلال المعرض الذي سيستمر ثلاثة أيام.

    يقام معرض "2022Caspian Agro" بدعم وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة في جمهورية أذربيجان ورابطة صناعة الأغذية والمشروبات الأذربيجانية ومؤسسة ترويج الصادرات والاستثمارات الأذربيجانية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

    يتم تنظيم العرضين من قبل "Gubre.az" و"Silo Construction" و"Caspian Event Organizers" وعدد من شركائها الأجانب.

    AZERTAG.AZ :باكو تستضيف معرض "Caspian Agro 2022"
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