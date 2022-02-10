  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الجيش الأرميني يطلق النار على مواقع جيش أذربيجان في كالبجر

    ١٠.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:٤٥‎]

    باكو، 10 فبراير، (أذرتاج)

    اطلقت وحدات القوات المسلحة الأرمينية النيران اعتبارا من الساعة 22:00 في 9 فبراير من مواقعها في قرية يوخاري شورجا بمحافظة باساركجر على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية زيليك بمحافظة كالبجر باستخدام الرشاشات كبيرة العيار.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه ردت وحدات الجيش الاذربيجاني في هذا الاتجاه على العدو.

    ان الوضع القتالي تحت سيطرة الجيش الاذربيجاني.

    AZERTAG.AZ :الجيش الأرميني يطلق النار على مواقع جيش أذربيجان في كالبجر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٩.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:١٨]
    تدشين قاعدة عسكرية جديدة في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني
    ٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [٢١:٤٠]
    الناتو تنظم دورة تدريب في الاكاديمية العسكرية للقوات المسلحة الأذربيجانية
    ٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٩:٣٣]
    بحث توسيع التعاون العسكري الاذربيجاني التركي
    ٠١.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٥‎١]
    الرئيس التركي يلتقي وزير الدفاع الاذربيجاني
    الجيش الأرميني يطلق النار على مواقع جيش أذربيجان في كالبجر