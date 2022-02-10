الجيش الأرميني يطلق النار على مواقع جيش أذربيجان في كالبجر

باكو، 10 فبراير، (أذرتاج)

اطلقت وحدات القوات المسلحة الأرمينية النيران اعتبارا من الساعة 22:00 في 9 فبراير من مواقعها في قرية يوخاري شورجا بمحافظة باساركجر على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية زيليك بمحافظة كالبجر باستخدام الرشاشات كبيرة العيار.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه ردت وحدات الجيش الاذربيجاني في هذا الاتجاه على العدو.

ان الوضع القتالي تحت سيطرة الجيش الاذربيجاني.