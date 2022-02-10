الرئيس إلهام علييف يلتقي نائب رئيس وزراء مولدوفا ووزير الخارجية والتكامل الأوروبي

باكو، 10 فبراير، (أذرتاج)

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 10 فبراير مع نائب رئيس وزراء جمهورية مولدوفا ووزير الخارجية والتكامل الأوروبي نيكو بوبيسكو، وذلك على هامش زيارته الى بلادنا.

أفادت وكالة اذرتاج ان الرئيس إلهام علييف ذكر بارتياح لقائه مع رئيسة مولدوفا مايا ساندو في بروكسل في ديسمبر من العام الماضي مؤكدا على الإمكانات الكبيرة للتنمية الشاملة للتعاون بين بلدينا.

نقل نائب رئيس وزراء جمهورية مولدوفا وزير الخارجية والتكامل الأوروبي نيكو بوبيسكو تحيات رئيسة مولدوفا إلى رئيس جمهورية أذربيجان.

وشكر الرئيس إلهام علييف رئيسة مولدوفا على تحياتها وطلب منه نقل تحياته إلى السيدة مايا ساندو.

تحدث الوزير نيكو بوبيسكو عن مبدأ التضامن منذ 30 عاما من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وأشار إلى أن أذربيجان ومولدوفا تدعمان دائما وحدة أراضي وسيادة كل منهما. وقال نيكو بوبيسكو إن هناك فرصا واسعة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والزراعية والطاقة وغيرها من المجالات مؤكدا أهمية تنفيذ مشاريع محددة في هذه المجالات.