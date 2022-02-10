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    باكو تستضيف مؤتمر "محاكاة نموذجية لحركة عدم الانحياز الوطنية"

    ١٠.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٥‎٢]

    باكو، 10 فبراير، (أذرتاج)

    تستضيف باكو مؤتمرا حول "محاكاة نموذجية لحركة عدم الانحياز الوطنية" في 10 فبراير.

    أفادت وكالة اذرتاج ان المشاركين سيحاولون حل مشاكل العالم الحقيقي من خلال وجهات النظر السياسية لبلدانهم بلعب دور وزراء خارجية الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز في الحدث الذي أقيم في جامعة آدا بتنظيم الفرع الوطني الأذربيجاني لشبكة شباب حركة عدم الانحياز.

    وحضر المؤتمر وزير الخارجية جيهون بيراموف والمدير التنفيذي لمؤسسة الشباب فريد جعفروف ونائب رئيس جامعة آدا فارز إسماعيلزاده ومسؤولون آخرون.

     

    AZERTAG.AZ :باكو تستضيف مؤتمر "محاكاة نموذجية لحركة عدم الانحياز الوطنية"
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