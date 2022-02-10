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    أسعار النفط في الأسواق العالمية

    ١٠.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٥‎٩]

    باكو، 10 فبراير، (اذرتاج)

    انخفض سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 91.28 دولارا في بورصة لندن بعد انخفاضه 0.27 دولار وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 89.49 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضه قدر 0.17 دولارا.

     

    AZERTAG.AZ :أسعار النفط في الأسواق العالمية
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