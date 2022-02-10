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    برميل من "آذري لايت" يباع 97 دولار

    ١٠.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٥‎٩]

    باكو، 10 فبراير، (اذرتاج)

    ارتفع سعر النفط الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 97.46 دولارا بعد ارتفاعه 1.36 دولار.

    يذكر انه وصل أقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني الى 99.30 دولار في 5 فبراير من العام الجاري.

     

    AZERTAG.AZ :برميل من "آذري لايت" يباع 97 دولار
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