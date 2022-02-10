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    الوزير: شبكة الشباب لحركة عدم الانحياز منصة ممتازة لتعزيز تعددية الأطراف في العلاقات الدولية

    ١٠.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٢٧]

    باكو، 10 فبراير، (أذرتاج)

    "كما تشارك في مؤتمر "محاكاة نموذجية لحركة عدم الانحياز الوطنية" مجموعة من الطلاب الأجانب من الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز الذين يدرسون في أذربيجان ببرنامج منح خاص تم إنشاؤه بأمر من الرئيس إلهام علييف. إنني أحث هؤلاء الشباب على أن يكونوا نشيطين".

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بيراموف في كلمة ألقاها في مؤتمر "محاكاة نموذجية لحركة عدم الانحياز الوطنية".

    وشدد الوزير على أن شبكة الشباب لحركة عدم الانحياز هي منصة ممتازة لتعزيز تعددية الأطراف في العلاقات الدولية.

    قال إن "أذربيجان تقدم منحا كاملة لمواطني الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز للدراسة في جامعات بلدنا. كما يشارك في هذا الحدث مجموعة من الطلاب الأجانب من الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز الذين يدرسون في أذربيجان ببرنامج منح خاص تم إنشاؤه بأمر من الرئيس إلهام علييف".

    دعا الوزير جميع الشباب الذين يدرسون في بلدنا للانضمام إلى هذه الشبكة الدولية ولأن يكونوا أكثر نشاطا.

     

    AZERTAG.AZ :الوزير: شبكة الشباب لحركة عدم الانحياز منصة ممتازة لتعزيز تعددية الأطراف في العلاقات الدولية
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