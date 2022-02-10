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    زيادة حجم الانتاج العام في أغداش

    ١٠.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٥‎٠]

    أغداش، 10 فبراير، أذرتاج

    قالت هيئة احصاء محافظة أغداش في بيان إن قيمة الانتاج العام والخدمات في المجالات الاقتصادية الرئيسية خلال العام الماضي بلغت على نطاق المحافظة 7ر392 مليون مانات وذلك أكثر بنسبة 6ر18 في المائة قياسا الى العام السابق العامَ الماضي.

    وجاء في بيان الهيئة أن حصة الزراعة في الانتاج العام بلغت 5ر42 في المائة والصناعة 1ر20 في المائة.

    واضافت أن اكثر الزيادة خلال العام الماضي قياسا الى العام السابق العام الماضي مسجل في المجال الصناعي حيث ارتفع حجم الانتاج الصناعي قدر 4ر3 مرات فيما سجلت الزيادة في الزراعة بنسبة 6ر3 في المائة.

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