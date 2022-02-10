الشركات التركية حريصة على تنفيذ مبادرات تجارية مشتركة في أذربيجان

باكو، 10 فبراير، (أذرتاج)

التقى رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة (KOBİA) أورخان محمدوف مع مجموعة من رجال الأعمال الأتراك.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن كوبيا ان الجانبين تحدثا في الاجتماع عن أنشطة الوكالة والدعم والخدمات التي تقدمها الدول الأجنبية لرجال الأعمال والمستثمرين الى جانب الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة. اشير الى أن الشركات التركية حريصة على العمل في بلدنا والتعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في هذا الاتجاه وتنفيذ مبادرات تجارية مشتركة.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول الدعم والخدمات التي يمكن أن تقدمها شركة كوبيا للشركات التركية وفرص التعاون.