الرئيس علييف يعفي احد نواب وزير الاقتصاد عن المنصب ‏

باكو، 10 فبراير، أذرتاج

رسم الرئيس إلهام علييف مرسوما 10 فبراير اليوم يعفي فيه أحد نواب وزير الاقتصاد ‏عن المنصب. ‏

أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ 109 من القانون ‏الاساسي الأذربيجاني ينص على اعفاء ائلنور بن آيدين علييف عن منصب نائب وزير ‏الاقتصاد ويدخل المرسوم حيز التنفيذ منذ يوم توقيعه‎.‎