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    سياسة


    الرئيس علييف يعفي احد نواب وزير الاقتصاد عن المنصب ‏

    ١٠.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٠٣]

    باكو، 10 فبراير، أذرتاج

    رسم الرئيس إلهام علييف مرسوما 10 فبراير اليوم يعفي فيه أحد نواب وزير الاقتصاد ‏عن المنصب. ‏

    أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ 109 من القانون ‏الاساسي الأذربيجاني ينص على اعفاء ائلنور بن آيدين علييف عن منصب نائب وزير ‏الاقتصاد ويدخل المرسوم حيز التنفيذ منذ يوم توقيعه‎.‎

    AZERTAG.AZ :الرئيس علييف يعفي احد نواب وزير الاقتصاد عن المنصب ‏
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