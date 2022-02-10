الرئيس علييف يعفي رئيس شركة النفط الوطنية سوكار عن المنصب ‏

باكو، 10 فبراير، أذرتاج

رسم الرئيس إلهام علييف مرسوما 10 فبراير اليوم يعفي فيه رئيس شركة النفط الوطنية ‏سوكار عن المنصب. ‏

أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ 109 من القانون ‏الاساسي الأذربيجاني ينص على اعفاء رونق بن ابراهيم عبد الله يف عن منصب رئيس ‏شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار ويدخل المرسوم حيز التنفيذ منذ يوم توقيعه‎.‎