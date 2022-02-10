الرئيس علييف يعفي رئيس شركة النفط الوطنية سوكار عن المنصب
AzerTAg.az
١٠.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٠٤]
باكو، 10 فبراير، أذرتاج
رسم الرئيس إلهام علييف مرسوما 10 فبراير اليوم يعفي فيه رئيس شركة النفط الوطنية سوكار عن المنصب.
أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ 109 من القانون الاساسي الأذربيجاني ينص على اعفاء رونق بن ابراهيم عبد الله يف عن منصب رئيس شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار ويدخل المرسوم حيز التنفيذ منذ يوم توقيعه.
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